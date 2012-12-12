Регіонали та свободівці час від часу штовхаються у Раді

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати з фракції Партії регіонів не дають можливості «свободівцям» пройти в ту частину зали, яка знаходиться під ложею преси. Як відомо, нерідко саме з цієї частини зали в разі блокування трибуни та президії головуючий на засіданні ВР може вести засідання.

На даний час представники опозиції та Партії регіонів стоять один навпроти одного посеред сесійної зали і час від часу хтось з них штовхає іншого.

Частина депутатів від опозиції продовжує блокувати трибуну та президію парламенту.

На даний час вечірнє засідання парламенту після перерви так і не відновилося.

Як повідомляв УНІАН, за словами депутата від «Батьківщини» Сергія Соболєва, опозиція блокує роботу ВР, вимагаючи дотримання регламенту парламенту та недопущення голосування картками Олександра та Андрія Табалових, які не склали присягу народних депутатів та відсутні у залі засідання.

«Парламент мусить дотримуватися вимог регламенту. Засідання має бути закрито о 18.00, а завтра має відбутися наступне засідання», - сказав С.Соболєв.

Крім того, народний депутат наголосив на недопустимості використання карток Табалових. «Вони відсутні у залі та не склали присягу народних депутатів. Кожен депутат повинен голосувати персонально», - підкреслив С.Соболєв.