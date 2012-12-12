Янукович на зворотному шляху з Індії заїхав у Баку

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

На початку зустрічі В.Янукович зазначив, що спеціально відвідав Баку, оскільки в українсько-азербайджанських відносинах існує багато питань, які потребують обговорення.

«Азербайджан за останні роки зробив великий крок у своєму розвитку. Україна радіє таким успіхам друзів», - наголосив В.Янукович.

Він також зазначив, що сьогодні відзначається дев'ята річниця від дня смерті Загальнонаціонального лідера Азербайджану Гейдара Алієва. Віктор Янукович наголосив, що дружба між Україною та Азербайджаном, закладена саме Гейдаром Алієвим, продовжуватиметься й надалі.

Президент Азербайджану, у свою чергу, відзначив прогрес у всіх напрямках розвитку відносин між країнами. Він наголосив, що Азербайджан розраховує на продовження плідної співпраці з Україною.

І.Алієв також зазначив, що під керівництвом В.Януковича Україна впевнено рухається шляхом прогресу. «Україна йде впевнено вперед шляхом розвитку, прогресу. Сьогодні є чіткі перспективи розвитку вашої країни», - сказав Президент Азербайджану.

Зустріч В.Януковича зі своїм азербайджанським колегою в Баку відбулася на зворотному шляху Президента по завершенню Державного візиту до Республіки Індія.