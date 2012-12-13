Опозиція з вигуками «Тушку геть!» вимагає вигнати Табалова з Ради
11:36, 13 грудня 2012Політика
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У сесійній залі депутати від опозиції вимагають вигнати Олександра Табалова.
Олександра Табалова виганяють з Ради
У сесійній залі Верховної Ради депутати від опозиції вимагають вигнати народного депутата Олександра Табалова.
Як передає кореспондент УНІАН, вони скандують: «Тушку геть!», «Зрадник!».
Як відомо, О.Табалов пройшов до ВР за виборчим списком «Батьківщини» (№ 49).
Лідери трьох фракцій – «Батьківщина», «УДАР» і ВО «Свобода» підійшли до головуючого на пленарному засіданні лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова і вимагають вирішення цього питання, бо інакше народні депутати від опозиції не дозволять проводити засідання парламенту.
Зараз у парламенті розглядається питання обрання голови ВР, але поки що ніхто не виступає.
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