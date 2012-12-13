Опозиція з вигуками «Тушку геть!» вимагає вигнати Табалова з Ради

У сесійній залі Верховної Ради депутати від опозиції вимагають вигнати народного депутата Олександра Табалова.

Як передає кореспондент УНІАН, вони скандують: «Тушку геть!», «Зрадник!».

Як відомо, О.Табалов пройшов до ВР за виборчим списком «Батьківщини» (№ 49).

Лідери трьох фракцій – «Батьківщина», «УДАР» і ВО «Свобода» підійшли до головуючого на пленарному засіданні лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова і вимагають вирішення цього питання, бо інакше народні депутати від опозиції не дозволять проводити засідання парламенту.

Зараз у парламенті розглядається питання обрання голови ВР, але поки що ніхто не виступає.