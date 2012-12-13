МВФ підтверджує приїзд місії в Україну після новорічних свят

«Місія Фонду була перенесена з грудня на другу половину січня, і ми повідомляли про це на своєму веб-сайті. Деталі подальшої співпраці і програми обговорюватимуться під час візиту місії у другій половині січня», - сказав Д.Райс.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд переносить візит місії, запланований на 7-17 грудня, на другу половину січня 2013 року. Разом з тим, наприкінці листопада голова представництва МВФ в Україні Макс Альєр повідомив, що місія МВФ прибуде в Україну 7 грудня на прохання влади, на чолі з керівником місії Кристофером Джарвісом. Втім, напередодні директор департаменту МВФ у міжнародних справах не називав дату приїзду місії МВФ в Україну, оскільки, за його словами, Фонд не одержував запрошень від української сторони.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у випадку, якщо Україна у 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може привести до подальшого зниження рейтингів.

7 грудня Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B» з «В+», прогноз «негативний». Слідом за ним суверенні рейтинги були знижені рейтинговим агентством Moody’s. Потім були знижені рейтинги Києва, Харкова, Івано-Франківська, Дніпропетровська і Криму, а також ряду підприємств, зокрема, холдингу «Метінвест», гірничорудної компанії Ferrexpo, 11 українських банків і однієї лізингової компанії.