Аваков ще «мотнеться» до Італії - є незавершені справи

Народний депутат України Арсен Аваков упевнений, що Верховна Рада не проголосує за позбавлення його депутатської недоторканності у відповідь на заяву прокуратури про необхідність продовжити розслідування справи Харківського екс-губернатора, звинуваченого в порушеннях закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Аваков заявив сьогодні на прес-конференції в Харкові, який він відвідав після майже 1,5-річної відсутності.

«На сьогоднішній день я вважаю вкрай маловірогідним із такою аргументацією Генпрокуратури йти на засідання Верховної Ради. Ще більш маловірогідно, я вважаю, що Верховна Рада проголосує за позбавлення недоторканості. При всій повазі, проте, я вважаю, що прокуратура має право постаратися, а я маю право запропонувати свої аргументи», - сказав А.Аваков.

При цьому він зазначив, що у відносинах із прокуратурою він спокійний, «і мій спокій спирається на тверду правову позицію».

«Тут усе досить ясно й просто: Генпрокуратура, як і прокуратура взагалі – це орган, який нападає. Всі їхні войовничі заяви, напевно, в порядку речей», - сказав А.Аваков.

«У моєму ж випадку, - додав він, - є абсолютно зрозуміла процедура: є презумпція невинуватості й є позиція моїх адвокатів – тепер завдяки недоторканності я маю можливість цю ситуацію представити спокійно, не перебуваючи в режимі пресингу, а перебуваючи в режимі спокійної бесіди й аргументів».

«Тому, - зазначив А.Аваков, - я ніяких не бачу перешкод у тому, щоб багатосторінкова позиція наших адвокатів, яка вичерпна й переконлива абсолютно для будь-якого юриста читаючого й незаангажованого, як утім і для прокурора також, буде доведена».

А.Аваков висловив упевненість у тому, що «в рамках такої спокійної роботи ми зможемо переконати прокуратуру, що тут питань немає».

При цьому він не виключив, що «таких питань може виникати ще деяка кількість, але таке життя». «Я зробив вибір і ухвалив рішення, що якщо я залишаюся в політичній боротьбі, якщо я приїжджаю, то я повинен бути готовий до цього. Інакше я б писав «листи з далека» і мав би політичний притулок в Італії», - сказав А.Аваков.

На запитання журналістів чи буде він виїжджати закордон, А.Аваков відповів: «Так. І можливо ще мотнуся туди (до Італії – УНІАН) на день до Нового року, а можливо й після Нового року. Потрібно деякі справи завершити з колегами, які там залишилися, – італійцями».

Завершуючи відповідь, А.Аваков зазначив, що закон про депутатську недоторканність в Україні має діяти хоча б для захисту опозиції.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу проти А.Авакова було порушено 26 січня 2012 р. прокуратурою Харківської області. Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення й передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.

Після цього він виїхав до Італії. Пізніше А.Аваков був оголошений у міжнародний розшук, і затриманий в Італії. Його захист надав суду документи, що свідчать про переслідування А.Авакова в Україні, й довів, що ці переслідування відбуваються за політичними мотивами. Тому суд звільнив його з-під варти.

3 листопада голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал заявив, що А.Аваков, оголошений у міжнародний розшук, отримує депутатську недоторканність із моменту встановлення результатів парламентських виборів, і не може бути затриманий.

11 грудня А.Аваков повернувся в Україну.

Того ж дня Генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що не виключає в майбутньому внесення до Верховної Ради подання щодо позбавлення А.Авакова депутатської недоторканності для притягнення його до кримінальної відповідальності.