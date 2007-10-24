Соціаліст пішов хворіти і просив без нього не починати

Сьогодні близько 19.00 представник в судовому засіданні за позовом п’яти політичних сил до Центральної виборчої комісії від Соціалістичної партії України Валерій КОЧЕТОВ залишив судову залу Вищого адміністративного суду України через погіршення самопочуття.

Як передає кореспондент УНІАН, швидка медична допомога, яка була викликана до суду, надала В.КОЧЕТОВУ необхідну допомогу, зокрема, змірявши йому тиск та зробивши інші необхідні процедури.

Втім, В.КОЧЕТОВ, за його словами, надалі не міг брати участі у судовому засіданні.

Звертаючись до колегії суддів, він попросив не розпочинати судові дебати без його участі.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня ВАСУ розпочав розгляд адміністративної справи за скаргами п’яти партій: Прогресивної соціалістичної партії України, Соціалістичної партії України, Компартії України, Всеукраїнської партії народної довіри та Партії вільних демократів. Зокрема, позивачі просять суд визнати дії ЦВК неправомірними в частині підрахунку голосів виборців на дострокових парламентських виборах; такими, що призвели до фальсифікації результатів виборів; визнати бездіяльність ЦВК в частині нереагування на порушення, надання їм неналежної оцінки, невживання заходів щодо усунення порушень; а також вимагають провести перерахунок голосів.