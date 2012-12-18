Податкова закликає не шукати політики в арешті акцій чоловіка Тимошенко

Державна податкова служба України (ДПСУ) закликає не вбачати політики у справі звернення податкових органів до суду з метою заблокувати відчуження активів, що належать Олександру Тимошенку - чоловіку екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ДПСУ Олександр Клименко на брифінгу.

Він пояснив, що йдеться про порушення законодавства, за яке ще в жовтні 2012 року було накладено, однак так і не сплачено штраф.

«Суть звинувачення в тому, що було порушене валютне законодавство, і за це накладають штрафи, які не були сплачені. І тому на активи було накладено арешт, з тим щоб сплатити штрафи», - сказав О.Клименко.

Він висловив здивування з приводу того резонансу, який викликало повідомлення про арешт акцій О.Тимошенка.

«Що в цій справі особливого? У прізвищі? Податки мають платити всі. І ми не бачимо тих, хто їх може не платити. Всі в рівних умовах. А цей епізод – це поточна робота, і ніякої політики в ньому не немає», - наголосив О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська заборонив О.Тимошенку розпоряджатися акціями своєї чеської компанії Britico Product s.r.o. для забезпечення позову у цивільній справі за позовом Державної податкової інспекції в Жовтневому районі м. Дніпропетровська про визнання права власності, визнання припиненим права учасника в компанії, визнання учасником і зобов'язання здійснити певні дії.

У рішенні суду, зокрема, зазначається, що Державна податкова інспекція в Жовтневому районі м. Дніпропетровська 14 грудня 2012 року звернулася до суду з позовом до відповідача О.Тимошенка про визнання права власності, визнання припиненим права учасника в компанії, визнання учасником і зобов'язання здійснити певні дії. Постановою судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 14 грудня 2012 року провадження у цій справі було відкрите і призначена дата судового засідання.

Разом з позовом позивач подав до суду заяву про забезпечення позову, в якому заявник посилається на те, що постановою Печерського районного суду міста Києва від 3 жовтня 2012 року у справі №3-4986/12, яка набула чинності 7 листопада 2012 року, О.Тимошенка визнано винним у здійсненні правопорушення, передбаченого статтею 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на нього накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 595 грн з одночасною конфіскацією в дохід держави незаконно придбаних валютних цінностей - акцій компанії Britico Product s.r.o., юридичної особи за законодавством Чеської Республіки, які становлять 100% розміру статутного капіталу компанії. Розмір статутного капіталу компанії - 500 тис. чеських крон, що, згідно з обмінним курсом гривні до чеської крони, встановленим Національним банком України станом на 3 жовтня 2012 року, є еквівалентом 207 754 грн.

Станом на момент подачі заяви постанова Печерського районного суду міста Києва від 3 жовтня 2012 року залишилася невиконаною; відповідач досі зареєстрований власником частки в компанії.