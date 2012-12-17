Податкова через суд заборонила чоловіку Тимошенко розпоряджатись своїми акціями

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська заборонив Олександру Тимошенку розпоряджатись акціями своєї чеської компанії «Britico Product s.r.o.» на забезпечення позову у цивільній справі за позовом Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська про визнання права власності, визнання припиненим права учасника в компанії, визнання учасником і зобов’язання вчинити певні дії.

Про це йдеться в рішенні суду, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

У рішенні суду, зокрема, зазначається, що Державна податкова інспекція у Жовтневому районі м. Дніпропетровська 14 грудня 2012 року звернулася до суду з позовом до відповідача О.Тимошенка про визнання права власності, визнання припиненим права учасника в компанії, визнання учасником і зобов’язання вчинити певні дії. Ухвалою судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 14 грудня 2012 року провадження у цій справі було відкрито та призначено дату судового засідання.

Разом з позовом позивачем було подано до суду заяву про забезпечення позову, в якій заявник посилається на те, що постановою Печерського районного суду міста Києва від 3 жовтня 2012 року у справі №3-4986/12, яка набрала законної сили 7 листопада 2012 року, визнано О.Тимошенка винним у скоєнні правопорушення, передбаченого статтею 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладено на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 595 гривень з одночасною конфіскацією в дохід держави незаконно придбаних валютних цінностей - акцій компанії Britico Product s.r.o., юридичної особи за законодавством Чеської Республіки, що становлять 100% розміру статутного капіталу компанії. Розмір статутного капіталу компанії - 500 000 чеських крон, що, згідно з обмінним курсом гривні до чеської крони, встановленим Національним банком України станом на 3 жовтня 2012 року, є еквівалентом 207 754 грн.

Станом на час подачі заяви постанова Печерського районного суду міста Києва від 3 жовтня 2012 року залишається невиконаною; відповідач і досі зареєстрований власником частки в компанії. Окрім цього, згідно з вказаним вище витягом, відповідач також займає посаду керуючого директора компанії, виконавчого органу компанії, відповідно до її статуту. Отже, не було вчинено жодних дій для реєстрації держави Україна власником частки в компанії в реєстрі компаній Чеської Республіки та інших компетентних органах та установах, в результаті чого держава Україна позбавлена можливості користуватися своїми правами власника частки в компанії, і такі права та законні інтереси держави Україна порушуються.

У зв’язку з цим Державна податкова інспекція у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби (позивач) звернулась до Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська з позовом до відповідача про передачу права власності державі Україна на частку в компанії, а також зобов’язання відповідача, як власника та посадової особи (керуючого директора) компанії, вчинити всі необхідні дії для використання державою Україна в повному обсязі права власності на частку в компанії.

Оскільки відповідач і досі зареєстрований власником частки в компанії в реєстрі компаній Чеської Республіки, і, згідно з вказаним вище витягом з реєстру, також займає посаду керуючого директора компанії, виконавчого органу компанії, відповідно до її статуту, існує ризик відчуження відповідачем частки в компанії на користь третіх осіб, вчинення відповідачем дій, направлених на зменшення вартості частки в компанії, та/або погіршення становища компанії (в тому числі зменшення вартості належних компанії активів), йдеться в ухвалі суду.

На підставі викладеного, керуючись ч. ч. 1, 3 ст. 151, п. 1 ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 153, ст. ст. 208-210 Цивільно-процесуального кодексу України, суд ухвалив:

Заяву позивача - Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська - про забезпечення позову задовольнити.

Вжити заходи із забезпечення позову шляхом заборони громадянину України Тимошенку Олександру Геннадійовичу, як власнику та посадовій особі (керуючому директору) компанії Britico Product s.r.o., юридичної особи за законодавством Чеської Республіки, а також будь-яким іншим особам, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки в компанії Britico Product s.r.o., вчиняти будь-які дії щодо відчуження акцій (частки в статутному капіталі) в компанії Britico Product s.r.o., а також інші дії, пов’язані зі здійсненням права власності на акції (частку у статутному капіталі) компанії та правами учасника (акціонера) компанії, в тому числі здійснювати будь-які дії, пов’язані з реєстрацією зміни складу учасників (акціонерів) компанії у відповідних органах та установах Чеської Республіки та інших країн, реєстрах, будь-яких базах даних та документах (окрім реєстрації учасником (акціонером) компанії держави Україна); приймати рішення про припинення компанії (в т.ч. шляхом ліквідації); покладати на компанію будь-які зобов’язання (в тому числі на підставі відповідних угод, договорів, контрактів) (включаючи, але не обмежуючись цим, зобов’язання щодо оплати товарів або послуг, повернення кредиту, позики або будь-якої фінансової допомоги); виступати гарантом або поручителем виконання зобов’язань будь-якими третіми особами, а також надавати майно компанії в забезпечення виконання таких зобов’язань; розпоряджатися, в тому числі відчужувати, передавати в користування будь-яке майно, що належить компанії, знаходиться у її володінні, користування або на балансі компанії; розпоряджатися рахунками компанії, відкритими у банківських установах будь-яких країн; вчиняти будь-які інші дії, результатом яких може бути ліквідація компанії, відчуження або втрата державою Україна права власності на акції в (частку у статутному капіталі) компанії, зменшення вартості акцій в (частки у статутному капіталі) компанії або погіршення становища компанії (в тому числі зменшення вартості належних компанії активів).

Також суд вирішив заборонити О.Тимошенку як власнику та посадовій особі (керуючому директору), надавати розпорядження посадовим особам, працівникам компанії, іншим особам щодо вчинення перелічених вище дій щодо компанії.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвалу може бути оскаржено упродовж 5 днів з дня проголошення ухвали.

«Оскарження ухвали не зупиняє її виконання», - йдеться в ухвалі.

Ухвала набрала законної сили 14 грудня 2012 року.

Строк пред’явлення до виконання один рік.