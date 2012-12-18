У ПР вже спланували, коли перепишуть держбюджет

Про це повідомив депутат від Партії регіонів Володимир Вечерко в ефірі 5 каналу.

"У березні ми переглядатимемо бюджет України", - розповів він.

"Рішення прийнято", - додав депутат.

Як відомо, у понеділок президент Віктор Янукович підписав Державний бюджет України на 2013 рік.

Верховна Рада 6 грудня прийняла проект держбюджету на 2013 рік, внісши в урядовий варіант підготовлені Бюджетним комітетом незначні виправлення й зберігши основні його показники.

Українська правда