Янукович підписав Закон про бюджет-2013

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік». Бюджет ухвалено з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн. Голова Ради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк назвав держбюджет-2013 непрофесійним, несправедливим і неефективним.