Новий склад уряду стане відомий до кінця тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам прес-секретар М.Азарова Віталій Лук’яненко.

«Прем'єр-міністр розглядає кандидатури, проводить консультації. Він (М.Азаров) підкреслив, що рішення щодо складу уряду має відбутися на поточному тижні, очікується на поточному тижні. Він підкреслив, що така ретельна робота, ретельний підхід пов'язаний з тим, що масштабний рівень завдань, які стоять перед урядом у цілому і перед кожним членом уряду, значно зростають. Тому він зробить вибір на користь професіоналів, які здатні брати відповідальність на себе, пропонувати і твердо реалізовувати рішення», - сказав В.Лук’яненко.

Тим часом сьогодні на засіданні уряду присутні в основному заступники міністрів і лише кілька виконуючих обов'язки міністрів. Сам М.Азаров у своїй вступній промові на початку засідання уряду нічого не сказав про те, коли буде представлений персональний склад уряду.

Як повідомлялося, Президент В.Янукович 13 грудня, одержавши згоду Верховної Ради, повторно призначив прем'єр-міністром М.Азарова, який подав у відставку після обрання народним депутатом. Відставка прем'єра потягла за собою відставку всього уряду.