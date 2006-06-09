Блок Тимошенко вважає, що Черновецький не готовий

Блок Юлії Тимошенко вважає, що “голослівні, епатажні і, по суті, беззмістовні заяви мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на адресу Блоку Юлії Тимошенко та лідера київської фракції БЮТ Михайла БРОДСЬКОГО, свідчать про те, що мер столиці не готовий до конструктивного діалогу та співпраці в колегіальному органі місцевого самоврядування – Київській міській раді.

Про це йдеться в повідомленні блоку, переданому УНІАН прес-службою БЮТ.

“Обвинувачення та вислови київського мера, які прозвучали на адресу лідера фракції БЮТ, є спробою відволікти увагу громади Києва від реальних проблем міста, якими, на жаль, досі ніхто не переймається”, - заявляє БЮТ.

“БЮТ, як серйозна політична сила, що має найбільшу підтримку киян, не має жодного наміру вступати в полеміку з паном ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. Ми чекаємо не сумнівних дотепів та афоризмів від нового міського голови, а конкретних і чітких відповідей на запитання, поставлені йому фракцією БЮТ в Київраді. Вже не кажучи про те, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не має ані політичного, ані морального права оцінювати лідера нашої фракції”, - говориться в повідомленні прес-служби.

Саме тому, як зазначає прес-служба, “депутати фракції БЮТ вимагають у Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО припинити займатися пустою риторикою і організувати нормальну роботу Київської міської ради”.

“Нам байдуже щодо настроїв та думок київського мера, але ми жорстко вимагаємо від нього організації ефективної роботи столичної влади в інтересах киян. Питання, які поставив голова фракції БЮТ у Київраді до київського міського голови і надалі залишаються без відповіді. Орган місцевого самоврядування, через бездіяльність міського голови Києва фактично не функціонує. Тим часом у Києві нагромаджуються проблеми у всіх сферах його життєдіяльності: житлово-комунальній, транспортній, охорони здоров`я та інших”, - заявляє БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції БЮТ у Київраді М.БРОДСЬКИЙ 6 червня заявив, що «щодня депутатів фракцій Київради, які не заявили про підтримку нового мера, в першу чергу БЮТ, викликають на переговори з керівництвом міста з тим, щоб вони змінили свою позицію й вийшли зі своїх фракцій». За інформацією М.БРОДСЬКОГО, наприклад, Микола ЛАМБУЦЬКИЙ розповів йому, що його змусили написати заяву про вихід із БЮТ в обмін на те, що він залишиться на посаді керівника транспортного підприємства «Київпастранс». Багатьом депутатам фракції також пропонувалися гроші за вихід із БЮТ, стверджує М.БРОДСЬКИЙ.

8 червня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що звинувачення, висловленні лідером фракції БЮТ у Київській міській раді М.БРОДСЬКИМ на його адресу, не заслуговують коментарів.

«Я не коментуватиму жодне з його висловлювань. Я не хочу згадувати прізвище людини, яка на моїх очах втратила гідність. Цієї людини не існує як політика. На моїх очах він перетворився з героя на механічний апарат, який розкидає… гній. І це м`яко сказано», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.