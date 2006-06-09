Ющенко: новий губернатор Київщини має врахувати позитивний досвід попередника

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з Євгеном ЖОВТЯКОМ, який донедавна обіймав посаду голови Київської облдержадміністрації.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Є.ЖОВТЯК виклав Президентові свою позицію щодо соціально-економічної ситуації в області.

Глава держави наголосив, що призначення і звільнення з посади голови обласної державної адміністрації належить виключно до компетенції Президента.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що наступник Є.ЖОВТЯКА має врахувати позитивний досвід роботи попередньої адміністрації і зосередитися на вирішенні соціально-економічних проблем регіону.

Як повідомляв УНІАН, Є.ЖОВТЯК сьогодні в телефонному інтерв’ю УНІАН розповів, що під час сьогоднішньої зустрічі з Президентом, яка тривала півтори години, тема указу про його звільнення та перспектив його подальшого можливого перебування на посаді губернатора Київщини не обговорювалась. За його словами, на зустрічі він поінформував В.ЮЩЕНКА про реальний стан справ на Київщині і про роботу своєї команди. На його переконання, “ця інформація дасть можливість Президентові зробити висновки про те, що саме реально відбувається на Київщині, хто реально працює для людей, а хто під демагогічними гаслами прагне отримати владу в області для задоволення власних інтересів”.