Регіонал: спочатку - асоціація з ЄС, а тоді думатимемо про компроміс із Росією
08:01, 24 грудня 2012Політика
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Україна спочатку укладе Асоціацію з ЄС, а тоді думатиме про компроміс з Росією щодо Митного союзу – регіонал
Вечерко запевняє, що партія влади спочатку думає про євроінтеграцію
Україна спочатку підпише Угоду про асоціацію з ЄС, а вже потім шукатиме компроміс з Росією щодо співробітництва з Митним союзом. Про це в ефірі 5 каналу заявив член фракції ПР у ВР Володимир Вечерко.
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«Я заспокою і «Український вибір», і громадян України: ми не подавали заявку на вступ до Митного союзу, і ближчим часом не подамо. Ми маємо – перше – вирішити питання підписання Угоди про асоціацію з країнами Європейського співтовариства, а з Російською федерацією ми повинні знайти компроміс, як нам співробітничати в цих умовах, щоб для України це було насамперед економічно вигідно», - заявив він.
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