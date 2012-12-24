Регіонал: спочатку - асоціація з ЄС, а тоді думатимемо про компроміс із Росією

Україна спочатку підпише Угоду про асоціацію з ЄС, а вже потім шукатиме компроміс з Росією щодо співробітництва з Митним союзом. Про це в ефірі 5 каналу заявив член фракції ПР у ВР Володимир Вечерко.

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«Я заспокою і «Український вибір», і громадян України: ми не подавали заявку на вступ до Митного союзу, і ближчим часом не подамо. Ми маємо – перше – вирішити питання підписання Угоди про асоціацію з країнами Європейського співтовариства, а з Російською федерацією ми повинні знайти компроміс, як нам співробітничати в цих умовах, щоб для України це було насамперед економічно вигідно», - заявив він.