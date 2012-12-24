В опозиції схвалили призначення Кожари главою МЗС

Президент України Віктор Янукович у понеділок призначив представника правлячої Партії регіонів Леоніда Кожару міністром закордонних справ країни. У минулому складі кабміну, який був відправлений у відставку 3 грудня, МЗС очолював Костянтин Грищенко. На тлі ускладнення відносин з ЄС влада України не виключає зближення з Митним союзом. Янукович нещодавно заявив, що країна готова приєднатися до деяких положень МС. Експерти раніше прогнозували, що зміна глави МЗС може бути пов'язана із змінами пріоритетів у зовнішній політиці.

"Ми позитивно оцінюємо це рішення. Він здатний на певні компроміси, і вся його стилістика і поведінка є більш дипломатичною, ніж це було в його попередника", - сказав в понеділок заступник голови парламентської фракції "Батьківщина" Володимир Яворівський РІА Новости.

Він також зазначив, що останнім часом риторика основної маси депутатів правлячої партії спрямована саме на євроінтеграцію України. "Рішення Януковича змінити голову МЗС свідчити про деяку переорієнтації самого президента, його сім'ї і оточення в європейську сторону", - додав депутат. Кожара, будучи депутатом кількох скликань, був секретарем комітету Верховної Ради у закордонних справах, заступником голови комітету у закордонних справах. Працював в адміністраціях президентів України Леоніда Кравчука і Леоніда Кучми. Займав пост посла України в Швеції.