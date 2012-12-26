Тягнибок: депутатам ПР надзвичайно складно збиратися в парламенті щодня

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Тягнибок заявив журналістам.

О.Тягнибок зауважив, що наразі якогось конкретного рішення не ухвалювалося, однак фракція Партії регіонів пропонує голосувати саме один день.

«Я не думаю, що це є правильною позицією», - сказав О.Тягнибок.

Він зауважив, що депутатам від Партії регіонів надзвичайно складно збиратися в парламенті щодня, оскільки переважна більшість з них підприємці.

«Напевно, їм не з руки щодня приходити до парламенту, але даруйте, кожен народний депутат отримує заробітну плату», - сказав він.

О.Тягнибок також додав, що фракція «Свобода» наразі не приймала конкретного рішення з цього приводу.

«Але я маю сумнів, що фракція «Свобода» ухвалить таке рішення», - сказав він.