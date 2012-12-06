Дружина Луценка проведе консультації, чи потрібна йому операція

Як повідомляє прес-служба "Народної самооборони", подружжя взяло час - два-три дні - для консультацій з незалежними українськими лікарями щодо проведеного обстеження і встановлених діагнозів та необхідності проведення оперативного втручання Ю.Луценку.

Зокрема, сьогодні І.Луценко забрала результати медичного обстеження з Чернігівської обласної лікарні, щоб проконсультуватися з незалежними київськими лікарями стосовно операції. Вона зазначила, що хоче почути від незалежних лікарів пораду, чи потрібне зараз оперативне втручання, йдеться у повідомленні.

«Якщо операція необхідна, то на який термін її можна перенести. Чи може вона бути зроблена вже після відбуття Луценком ще двох років у тюрмі. Нам необхідно зрозуміти, які ризики для здоров’я це може викликати. Після операції чоловіку доведеться повертатися в колонію. А там все під наглядом, під тиском», - зазначила І.Луценко.

«Я не довіряю до кінця всій цій ситуації, в якій опинився зараз Луценко», – додала вона.

При цьому у повідомленні зазначається, що право обирати лікаря надано будь-якому ув'язненому відповідно до спільного наказу Мін'юсту та МОЗ від 24 лютого 2012 року.

Отже, лише після проведених консультацій та рекомендацій лікарів буде прийняте рішення про можливість проведення операції за участі незалежного лікаря, - наголошують у «Народній самообороні».

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня поінформоване джерело в лікарні, до якої днями перевели екс-міністра з Менської виправної колонії, повідомило, що лікарі Чернігівської обласній лікарні не виключають проведення Ю.Луценку операції. Співрозмовник агентства зауважив, що екс-міністр залишатиметься в медичному закладі ще щонайменше декілька днів.

Ввечері 3 грудня Ю.Луценка із колонії перевезли до гастроентерологічного відділення Чернігівської обласної лікарні.

Дружина екс-міністра повідомила, що стан Ю.Луценка "дуже поганий, крім інших хвороб, у нього є підозра на дуже серйозне захворювання кишечника".