Мельниченко припас компромат на Литвина і Кучму

Колишній майор Управління Державної охорони Микола Мельниченко підтверджує інформацію СБУ про те, що він сьогодні завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи за розголошення державної таємниці, та обіцяє найближчими днями зробити низку заяв щодо «вчинення злочинів Кучмою, Литвиним та іншими».

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

“По-перше, я і група моїх адвокатів так і не зрозуміли, в чому є суть розголошення мною державної таємниці і перевищення владних повноважень. По-друге, я найближчими днями зроблю ряд офіційних заяв щодо вчинення злочинів Кучмою, Литвиним і іншими особами, з зобов’язанням слідчих органів занести цю інформацію в Єдиний реєстр досудових розслідувань”, - заявив М.Мельниченко.

При цьому він зазначив, що в ході судового слідства він має намір допитати “Кучму, Литвина, Деркача та інших, які фігурують в матеріалах моєї справи” .

Водночас він висловив вдячність раднику Президента Андрію Портнову “за надання мені такої можливості (допитати вказаних осіб) у зв’язку з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу”.

Як повідомлялося, Головне слідче управління СБУ за дорученням Генпрокуратури розслідувало кримінальну справу стосовно М.Мельниченка за ч. 2 ст. 328 (розголошення державної таємниці), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) і ч. 3. ст. 365 (перевищення службових повноважень).

У вересні 2011 року в рамках кримінальної справи М.Мельниченка було оголошено в розшук.

24 жовтня ц.р. на підставі постанови Шевченківського районного суду Києва М.Мельниченко був затриманий співробітниками СБУ в аеропорту «Бориспіль».

26 жовтня Шевченківським районним судом Києва М.Мельниченку змінено запобіжний захід у вигляді взяття під варту на заставу.

У грудні СБУ завершило розслідування кримінальної справи проти М.Мельниченка.

20 грудня екс-майор та його адвокат розпочали ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, яка налічує 17 томів.

Разом з тим адвокат М.Мельниченка Микола Неділько зазначив, що слідство прибрало із обвинувачення, яке висунуто М.Мельниченку, статтю 358 (підробка документів), залишивши таким чином інкриміновані раніше ”перевищення влади або службових повноважень” та ”розголошення державної таємниці”.

Сьогодні, 26 грудня, СБУ повідомило, що М.Мельниченко та його захисник завершили ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, після чого обвинувальний акт був скерований для затвердження до Генеральної прокуратури України та направлення до суду.