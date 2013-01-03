Українського журналіста зняли з поїзда на кордоні з Білоруссю

Як повідомив В.Мороз у своєму блозі, 2 січня його зняли з потягу ”Київ-Мінськ” та поставили у паспорт штамп ”В`їзд заборонено”.

”Ніч у потязі №86 ”Київ-Мінськ” обірвалася для мене раптово. “Непропуск” – вердикт молодого білоруського прикордонника, який перевіряв мій паспорт на білоруському кордоні. Напередодні мені не без труднощів вдалося дістати квиток на цей потяг, аби відвідати родичів в Мінську на новорічні свята. Останні чотири місяці навчаюся в США, тому планував цю поїздку ще влітку”, - написав В.Мороз.

За його словами, перші десять хвилин він не вірив в такий розвиток ситуації, тому став наводити білоруським прикордонникам ”з десяток причин”, за якими він мав бути у Мінську. ”Я вам повторяю, в Минск вы не поедете, причину мы не знаем”, – голос білоруського прикордонника остаточно зганяє з мене залишки сну”, - зазначив українець.

В.Мороз додав, що о 2.00 ночі 2 січня опинився зі своїми речами на вулиці, на станції Терюха – пункті в’їзду в Республіку Білорусь. ”Заспокоюю себе, що не перший, чия поїздка з Києва до Мінська завершується вночі висадкою з теплого купе в морозну ніч без зайвих пояснень. Негласно в чорних списках білоруської влади – до 100 тисяч прізвищ пересічних людей. Офіційно про чорні списки в Білорусі не говорять”, - наголосив він.

За його словами, з початку 2013 року на білорусько-українському кордоні його випадок був не перший.

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”Білоруські прикордонники доволі миролюбиві. На їхню думку, вони просто виконують свою роботу. Припускаю, невидима рука білоруського КГБ керує ними як сліпим інструментом чужої волі. Тільки це складно було б пояснити моїм родичам. Останній мій приїзд до Білорусі був у липні. Впродовж останніх 30 років щороку їздив в Білорусь, законів не порушував, ніколи не було жодних проблем з перетином кордону”, - повідомив він.

В.Мороз повідомив, що паспорт йому повернули лише вранці, в дизелі, у якому його відправили до України. ”У паспорті – синій штамп “Уезд забаронены”. При цьому жодного документу, чому заборонили в`їзд в Білорусь не нададуть. Перепитую, чи можу знову спробувати в’їхати, аби побачити своїх родичів, кажуть, що не знають, термін заборони може закінчитися й за кілька днів, або ж тривати місяцями. Частина прикордонників не вірить в систему, на яку вони працюють. Це стає зрозумілим після чотирьох годин перебування на їхній території”, - зазначив журналіст.

За його словами, у посольстві Білорусі у Києві йому порадили звернутися до посольства України в Мінську щодо з`ясування причин заборони в`їзду.

”Навчаючись в американському вузі як стипендіат програми імені Фулбрайта, мені доводиться робити презентації про пострадянські реалії та ситуацію з медіа. Освічені американці цікавляться іншим світом, так вони намагаються зрозуміти чуже. За тиждень у мене буде змога нагадати зайвий раз моїм професорам про останню диктатуру в Європі. Диктатуру, де колючий дріт, чорні списки для пересічних громадян та руйнування сімейних зв’язків возведені в ранг державної політики”, - резюмує В.Мороз.