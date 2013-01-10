Адвокат: Тимошенко своєю акцією бореться за права всіх українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк, говорячи про мотиви початку акції протесту.

“Цей протест не є протестом проти порушення особистих прав Тимошенко. Таким чином вона дає зрозуміти, що можна боротися зі свавіллям. Вона показує, як це можна зробити. Це боротьба за права кожного громадянина України і, на жаль, лише таким чином Юлія Володимирівна може показати, що це реально, і може примусити владу виконувати закон”, - підкреслив О.Плахотнюк.

За його словами, поштовхом до початку акції протесту стало те, що перед Новим роком на харківських телеканалах знову був показаний відеоролик її палати та процедурної кімнати, тобто продовжилися ті дії, проти яких вона протестувала раніше.

За його словами, Ю.Тимошенко не зайде до своєї палати, поки не будуть зняті відеокамери, і поки з палати не буде виведено тюремний караул. Адвокат обурився тим, що караульний цілодобово знаходиться поруч з Ю.Тимошенко. За його словами, вартовий сидіть на стільці поруч із ліжком Ю.Тимошенко, навіть тоді, коли вона спить. О.Плахотнюк підкреслив, що Ю.Тимошенко готова здійснювати фізичний спротив спробам повернути її в лікарняну палату.

О.Плахотнюк підкреслив, що Ю.Тимошенко вважає себе заручником політичних терористів, а не засудженою. Тому, за його словами, вона має право на таку акцію протесту.

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Як повідомляв УНІАН, 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України Віктора Януковича, оприлюдненому адвокатом екс-прем’єра Сергієм Власенком, Ю.Тимошенко наголошує на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій.

Вона заявляє, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”.

Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір "настільки, наскільки вистачить сил і життя" спробам примусово доставити її до суду, а також не має наміру повертатися в палату, доки там будуть відеокамери, і не дозволить проводити особистий огляд і обшуки в її речах.

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9 січня прокурор Харківської області Геннадій Тюрін заявив про незаконність та протиправність акції непокори Ю.Тимошенко. "Я глибоко переконаний, що акт непокори є капризом Юлії Володимирівни, який спрямований на формування помилкової громадської думки про те, що нібито мали місце порушення прав Юлії Володимирівни. Другий момент - це усіляко затягнути судове засідання, судовий процес, затягнути час перебування Юлії Володимирівни у лікарні, а також зробити усе можливе, щоб був послаблений режим відбування покарання”, - сказав Г.Тюрін.