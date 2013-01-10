У РФ розраховують, що дістати Березовського в Лондоні їм допоможе Україна

Як повідомляє РІА Новости, про це заявив заступник Генерального прокурора РФ Олександр Звягінцев.

В кінці грудня на телеканалі "Росія" показали документальний фільм "Березовський", що розповідає про резонансні злочини останніх десятиліть, з якими може бути пов'язаний опальний олігарх. Зокрема, у фільмі згадується про можливу причетність Березовського до підготовки теракту в Києві у 2004 році. Генпрокурор Росії Юрій Чайка доручив направити в Слідчий комітет матеріали з фільму для проведення дослідчої перевірки.

"Думаю, що ця інформація становить інтерес для правоохоронних органів як Росії, так і України. Якщо обставини цього вимагатимуть, ми готові направити в Лондон ще один запит про видачу Березовського. Такий запит може направити як Генпрокуратура Росії, так і Генпрокуратура України", - заявив Звягінцев в інтерв'ю "Російській газеті", яке буде опубліковано в п'ятницю.

Березовський звинувачується відразу за кількома статтями Кримінального кодексу РФ, серед яких "шахрайство", "неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті", "перевищення посадових повноважень".

Березовський з 2000 року ховається від російського правосуддя у Великобританії, британський суд відмовився видати бізнесмена за запитом Генпрокуратури РФ.