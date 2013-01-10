У РФ розраховують, що дістати Березовського в Лондоні їм допоможе Україна

18:13, 10 січня 2013
Політика
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Генпрокуратура Росії готова направити до Лондона ще один запит про видачу Бориса Березовського.

Березовського звинувачують відразу за кількома статтями Кримінального кодексу РФ

Як повідомляє РІА Новости, про це заявив заступник Генерального прокурора РФ Олександр Звягінцев.

В кінці грудня на телеканалі "Росія" показали документальний фільм "Березовський", що розповідає про резонансні злочини останніх десятиліть, з якими може бути пов'язаний опальний олігарх. Зокрема, у фільмі згадується про можливу причетність Березовського до підготовки теракту в Києві у 2004 році. Генпрокурор Росії Юрій Чайка доручив направити в Слідчий комітет матеріали з фільму для проведення дослідчої перевірки.

"Думаю, що ця інформація становить інтерес для правоохоронних органів як Росії, так і України. Якщо обставини цього вимагатимуть, ми готові направити в Лондон ще один запит про видачу Березовського. Такий запит може направити як Генпрокуратура Росії, так і Генпрокуратура України", - заявив Звягінцев в інтерв'ю "Російській газеті", яке буде опубліковано в п'ятницю.

Березовський звинувачується відразу за кількома статтями Кримінального кодексу РФ, серед яких "шахрайство", "неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті", "перевищення посадових повноважень".

Березовський з 2000 року ховається від російського правосуддя у Великобританії, британський суд відмовився видати бізнесмена за запитом Генпрокуратури РФ.

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