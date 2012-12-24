Генпрокурор РФ доручив розслідувати факти з фільму про Березовського

Генпрокурор Росії Юрій Чайка доручив направити в Слідчий комітет матеріали з фільму про Бориса Березовського для проведення дослідчої перевірки, повідомила журналістам у понеділок офіційний представник наглядового відомства Марина Гриднєва.

«Генеральний прокурор Юрій Чайка дав вказівку направити матеріали фільму "Березовський", показаного 23 грудня на телеканалі "Росія", в Слідчий комітет РФ для проведення дослідчої перевірки викладених у ньому фактів і прийняття відповідного процесуального рішення", - цитують Марина Гриднєва РІА Новости.

Документальний фільм Андрія Кондрашова розповідає про резонансні злочини останніх десятиліть, з якими може бути пов'язаний опальний олігарх.

Зокрема колишній перший заступник голови Служби безпеки України Володимир Сацюк, по суті, звинуватив Березовського у тероризмі, закликавши правоохоронні органи Росії продовжити перерване в Україні розслідування подій 21 листопада 2004 року. Тоді, нагадує інший екс-заступник голови СБУ Микола Обиход, який очолював слідчу групу, в Києві були затримані російські громадяни, які готували підрив штабу Ющенка. На думку колишнього генпрокурора України Геннадія Васильєва, до злочину, що готувався, мали пряме відношення Борис Березовський і Бадрі Патаркацишвілі. У фільмі також дають свідчення самі найманці - Марат Москвітін і Михайло Шугай, які визнають факт замовного теракту, називають суми і замовників.

Також фільм "Березовський" нагадує про причетність Березовського до зникнення кандидата в президенти РФ Івана Рибкіна в лютому 2004 року. Колишній глава служби безпеки України Ігор Смешко заявив в інтерв'ю, що СБУ володіла "об'єктивною достовірною інформацією, що життю Рибкіна реально загрожує небезпека". "За інформацією СБУ, Івана Рибкіна могла очікувати дуже незавидна доля. В районі Львова теоретично міг бути знайдений його труп", - сказав Смешко. У фільмі показані фрагменти телефонних переговорів Березовського з Давидом Жванією, що стосуються зникнення Рибкіна, а також найманців, які, ймовірно, готували вбивство кандидата в президенти Росії.