Азаров представив працівникам НБУ їхнього нового керівника (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, на заході також був присутній екс-голова НБУ, а зараз перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов.

Свій виступ М.Азаров почав з того, що подякував колишньому голові НБУ С.Арбузову за виконану роботу, зазначивши при цьому, що той «прийняв НБУ в складний період для української економіки і фінансової системи».

На думку М.Азарова, велика заслуга колишнього керівництва НБУ в тому, «що Україна без особливих потрясінь виходила з найскладнішого періоду кризи».

Також він наголосив, що період, упродовж якого НБУ очолював С.Арбузов, став періодом «плідної роботи і взаємодії Нацбанку і уряду», і висловив надію, що не менш ефективну роботу вдасться налагодити і з новим керівництвом НБУ.

«Я б хотів побажати Ігорю В’ячеславовичу, щоб такий стиль роботи, така взаємодія, таке розуміння загальнодержавних проблем, завдань, яке було у нас з Сергієм Геннадійовичем, збереглися», - сказав М.Азаров.

У свою чергу С.Арбузов сказав, що йому «радісно, що він передає справи фахівцю», зберігши традицію, коли посаду голови НБУ обіймає людина, яка має значний досвід роботи в банківській системі.

«Сьогодні Нацбанк продовжить традиції, що склалися тут за останні 20 років, біля керма фахівець, фахівець, який працював із самого початку і дослужився до керівника Нацбанку», - відзначив С.Арбузов.

Також він «порекомендував» новопризначеному голові НБУ «проявити мудрість і терпіння» і побажав «почати свою кар'єру керівником і продовжити її в Національному банку максимальний час, принести державі користь».

Сам же І.Соркін сказав, що для нього «висока посада це, перш за все, висока відповідальність».

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Як повідомляв УНІАН, 11 січня Верховна Рада України підтримала пропозицію Президента України Віктора Януковича і призначила на посаду голови Національного банку України І.Соркіна. З 25 грудня 2012 року він виконував обов'язки голови НБУ, після того як 24 грудня Президент своїм указом призначив тодішнього голову Нацбанку С.Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

І.Соркін з 15 липня 2010 року обіймав посаду заступника голови Нацбанку, відповідаючи за банківський нагляд. До цього призначення І.Соркін очолював відділ банківського нагляду Управління Національного банку в Донецькій області.

Новопризначений голова Національного банку України І.Соркін назвав зміцнення гривні основним завданням НБУ в 2013 році.