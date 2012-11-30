Регіоналка побачила у звіті ПАРЄ про вибори в Україні «абсурдні і суперечливі оцінки»

Народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко вважає, щозвіт Парламентської Асамблеї Ради Європи зі спостереження за виборами в Українімістить кілька «відверто абсурдних і суперечливих оцінок».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

«Ознайомившись зі звітом ПАРЄ зі спостереження за виборами в Україні, ми виявили чимало цікавих нестиковок. Одним з прикладів цього є твердження про те, що вибори в Україні були нібито затьмарені недостатнім рівнем змагальності. Напевно, експертам ПАРЄ не відомо, що в парламентській гонці в Україні взяли участь аж 87 партій і 5207 кандидатів. Це багато чи мало в боротьбі за 450 депутатських мандатів?», - поцікавилася О.Бондаренко.

За її словами, в окремих мажоритарних округах на один мандат претендували від 30 до 40 кандидатів. «Так багато це, чи мало? І з чим порівнювали експерти з ПАРЄ, заявляючи про недостатній рівень змагальності?», - додала вона.

На думку О.Бондаренко, «абсурдність» оприлюдненому документу додає і той факт, що в тому ж самому звіті нижче за текстом ПАРЄ визнає, що українські виборці все-таки «мали достатній вибір партій і велику кількість кандидатів, що задовольнило попит на різні політичні погляди».

«Цікаво, чим керувалися експерти з ПАРЄ, заявляючи, що ситуація в деяких проблемних виборчих округах (а таких менше, ніж 5% від загальної кількості округів) поставила під сумнів успішність і демократичність українських виборів у цілому? Розумній людині очевидно, що ідеальних виборів не було, немає і, можливо, ніколи не буде в жодній країні світу, оскільки в організації виборчого процесу беруть участь тисячі, десятки тисяч, сотні і мільйони людей, а люди мають властивість помилятися», - заявила депутат.

За словами О.Бондаренко, на виборах в Україні були задіяні сотні тисяч спостерігачів, членів дільничних комісій, кандидатів, їх довірених осіб, і цілком природно, що серед них були і ті, хто робив помилки. «Проблемних округів виявилося зовсім незначна кількість, і найголовніше, що непорозуміння, що виникли на них, ніяк не вплинули на загальні підсумки виборів, а головне - не спотворили волю виборців», - вважає вона.

Як заявила О.Бондаренко, оцінки ПАРЄ виглядають ще більш абсурдними, якщо брати до уваги звіт ще однієї не менш відомої організації - ОБСЄ, яка також спостерігала за виборами, і за їх підсумками акцентувала увагу на тому, що конкуренція під час виборчої кампанії в Україні була дуже високою.

Тим не менш, на переконання О.Бондаренко, оцінки міжнародних спостерігачів необхідно враховувати і аналізувати, ким і з якою метою вони даються.

У той же час вона впевнена, що Україна провела парламентські вибори гідно. «Дуже шкода, що окремих європейських політиків це явно не радує», - сказала О.Бондаренко.

Як повідомлялося, ПАРЄ у своєму звіті за результатами виборів в Україні, зокрема, констатувала, що парламентська кампанія в Україні супроводжувалася недостатнім рівнем змагальності, а порушення при підрахунку голосів у ряді мажоритарних округів могли спотворити весь виборчий процес.

Також у звіті міститься заклик до влади України провести ефективне розслідування порушень під час виборів до Верховної Ради та покарати винних.