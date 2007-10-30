У Партії регіонів Україну порівняли з повією, а Ющенку поставили ”двійку”

Кандидат у народні депутати від Партії регіонів Василь ХАРА вважає, що в разі затвердження лідера однойменного блоку Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром України відношення нашої країни і Росії погіршаться, що спричинить збільшення ціни на газ.

Таку думку він висловив в інтерв`ю газеті «Столичные новости» від 30 жовтня 2007 року.

«Взагалі, за зовнішньополітичну діяльність главі держави я б вище «двійки» не поставив. У нас зараз досить натягнуті, м`яко кажучи, відносини з Росією – з вини Президента і його оточення! Якщо прем`єром буде Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО), звісна річ, відносини стануть ще гірші», - вважає В.ХАРА.

«Скільки вона гидот наговорила щодо Росії! Адже там теж живі люди, і вони адекватно реагуватимуть, а це позначиться на економічному стані нашої держави ... через газ», - додав він.

В.ХАРА також переконаний, що курс Президента України на інтеграцію в НАТО зробить Україну ворогом РФ. «Я особисто вважаю, що НАТО – це метод Президента зробити Україну ворогом Росії», - підкреслив він.

На його думку, вступ України в ЄС через НАТО є неконструктивним.

«Ви подивіться, як ми ломилися в двері Євросоюзу через НАТО, як публічна дівчина, себе всім пропонували, але ніхто нами не хоче користуватися!», - додав В.ХАРА, зазначивши, що не потрібно «себе пропонувати», а необхідно створити в країні таку економіку, в якій була б зацікавлена Європа.

На його думку, сьогодні Україна має добрі відносини тільки з Грузією, Польщею і Латвією, але цього замало, щоб говорити про нормальний зовнішньополітичний курс країни.