Касацію Іващенка відклали до весни

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу прийняла сьогодні колегія суддів Вищого спецсуду, задовольнивши таким чином клопотання сторони обвинувачення, яка заявляла, що розгляд скарги за відсутності В.Іващенка неможливий, оскільки він має ознайомитися із запереченнями прокуратури на його скаргу.

Сторона захисту вважала, що судове засідання може бути продовжено, оскільки в запереченнях прокуратури нічого нового ні для адвокатів, ні для В.Іващенка немає.

Тим не менш, заслухавши думки сторін, суд прийняв рішення відкласти засідання до 12 березня. Початок засідання запланований на 10.00.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем під час підписання плану санації держпідприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод».

14 серпня колегія суддів Апеляційного суду Києва пом’якшила вирок колишньому тимчасово виконуючому обов’язки міністра оборони, звільнивши його від відбування основного покарання з іспитовим терміном на 1 рік.

13 листопада 2012 року адвокати подали касаційну скаргу на вирок В.Іващенку.