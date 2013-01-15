Євгенію Тимошенко таки пустили до мами

Про це УНІАН з місця події повідомив народний депутат України (фракція «Батьківщина») Олександр Бригинець.

За його словами, «Є. Тимошенко таки змогла потрапити на зустріч із Юлією Володимирівною після того, як її півгодини протримали в приміщення, де вчора тримали нас”.

О.Бригинець також зазначив, що Є. Тимошенко не підтверджує сьогоднішньої зустрічі екс-прем’єра з депутатами-жінками.

«Євгенія не підтвердила сьогоднішньої зустрічі з депутатами-жінками. Вона сказала, що не буде ніякої зустрічі, вона це точно знає. Коли вона відбудеться, поки що теж невідомо», - сказав О.Бригинець в коментарі УНІАН.

О.Бригинець висловив сумнів, що зустріч узагалі планувалася.

«Я не знаю, чи вона в принципі планувалася. У даному випадку я маю інформацію керівника колонії, що зустріч відбудеться, і маю інформацію Євгенії про те, що зустрічі не буде. Я, відповідно, довіряю інформації Є.Тимошенко, а не інформації керівництва колонії», - сказав він.

О.Бригинець також додав, що депутати й надалі залишаються в Харкові. Сьогодні на 15.00 готується брифінг в офісі обласної «Батьківщини» (пл. Свободи,8) за участі народних депутатів Арсена Авакова, Андрія Павловського, О. Бригинця та Є.Тимошенко.