Дід Мороз подарував Колі Лукашенку гвинтівку

"Дідові Морозу лист відправили електронною поштю. І цей "Дід Мороз" під ялинку поклав якусь пневматичну зброю, гвинтівку якусь", - повідомив Лукашенко на прес-конференції для білоруських і зарубіжних ЗМІ. "Спецназівець майбутній", - додав він.

Як повідомляє "Російська служба новин", Лукашенко пояснив, що в його родині не прийнято особливо замислюватися над подарунками. "У моїй маленькій родині немає такого трепету і турботи: що подарувати або як подарувати. Не тому, що грошей немає. Просто не до цього"​​, - розповів Лукашенко.

За словами Лукашенка, ялинку в родині президента вважають за краще ставити штучну, тому що живу шкода, але в цьому році зробили виняток: потрібно було проріджувати ялинки на території його резиденції "Дрозди".