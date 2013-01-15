Прокуратура: 4 студентів посадили аж ніяк не за трафарет Януковича

Як повідомили УНІАН у прес-службі облпрокуратури, 14 січня Зарічним районним судом м. Суми винесено вирок чотирьом раніше не судимим жителям обласного центру за ч. 2 і 4 ст. 296 ККУ за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб із застосуванням предмету, заздалегідь заготовленого для нанесення пошкоджень. Прокуратура при цьому підкреслює, що покарано їх саме за хуліганські дії, а не за якісь екстремістські, як це подається в повідомленнях деяких ЗМІ.

У ході досудового слідства по цій кримінальній справі було встановлено, що з грудня 2010 по серпень 2011 років хлопці вчинили ряд хуліганських дій на території міста Суми, а саме: з використанням поліетиленових пакетів, наповнених фарбою, вони закидали з метою пошкодження житлові будинки, зупинки громадського транспорту, об’єкти комунальної власності, корпуси вищих навчальних закладів обласного центру. Особливо постраждав фасад будівлі благочинного єврейського центру «Хесед Хаїм». Молодики двічі обирали собі цей об’єкт для розмальовування, чим нанесли збитки центру майже на 20 тис. грн.

За даними прокуратури, особливої зухвалості набув вчинок, коли двоє з молодиків з групи засуджених, розбивши вікно на першому поверсі гуртожитку Сумського державного університету, закинули димову гранату РГД-2Ч у кімнату, де проживають студентки з африканських країн, які вчасно відчули запах горіння, що власне врятувало їм життя, оскільки кімната згоріла вщент.

Внаслідок таких протиправних дій сума матеріальних збитків складає понад 70 тис. грн.

Рішенням Зарічного районного суду міста Суми двох правопорушників засуджено до позбавлення волі на два роки, одного - до 1,8 року, а четвертого – до 1 року обмеження волі. Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений до апеляційного суду Сумської області через Зарічний райсуд міста Суми протягом 15 діб з моменту його проголошення, а для засуджених для позбавлення волі – у той же строк з моменту вручення копії вироку.

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Водночас як повідомила 14 сіня організація "Чорний комітет" у своїй електронній розсилці та на своєму сайті, суд м. Суми 14 січня завершив розгляд кримінальних справ, які порушили проти 4-х активістів, яких звинуватили "у малюванні трафаретів із зображенням Януковича з простреленою головою, екстремістських написах на стінах міста та підпалі гуртожитку".

У "Чорному комітеті" заявили, що одного з затриманих, Ігора Ганненка, "звинуватили у акції, до якої він не мав жодного відношення, та вибили з нього зізнання". "Після катувань хлопець місяць не міг ходити. За цим же сценарієм репресували Писарцова Михайла та Данілова Дмитра, які уже більше року знаходяться у СІЗО", - йдеться в повідомленні.

Володимира Никоненка визнали винним у малюванні трафаретів із зображенням президента, які були визнані екстремістськими.

Таким чином, за заявою "Чорного комітету", М.Писарцов та Д.Данілов отримали 2 роки позбавлення волі, І.Ганненко – 1,8 років позбавлення волі, В.Никоненко – 1 рік трудової колонії. Ця інформація з 14 січня була розповсюджена у ряді ЗМІ.

Крім того, як повідомив виданню gazeta.ua місцевий житель Андрій Рибалко, “І.Ганненко - студент педагогічного вузу, очолював профспілку у вузі. Його після затримання випустили під підписку про невиїзд. Він погано ходив, бо в міліції його били по ногах. Він визнав вину під тиском. Хлопцям обіцяли умовні строки, тому вони не давали справі розголосу. А потім вони неочікувано отримали вирок”.