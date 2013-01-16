Керівництво колонії заявляє про пошук консенсусу з Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час брифінгу у Качанівській виправній колонії заявив начальник закладу Ігор Колпащіков.

“Вони (виховні бесіди — УНІАН) проводяться щоденно”, - сказав він.

І.Колпащіков підкреслив, що виховні бесіди проводитимуться доти, “поки ми не досягнемо консенсусу, до тих пір, поки не з’явиться заява про вихід з цієї акції, яка оголошена Ю.Тимошенко”.

І.Колпащіков уточнив, що на даний час Ю.Тимошенко не подала заяву про закінчення своєї акції громадянської непокори.

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Як повідомляв УНІАН, 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України В.Януковича вона наголосила на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій. Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”. Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір "настільки, наскільки вистачить сил і життя" спробам примусово доставити її до суду.

Також Ю.Тимошенко відмовлялася повертатися в свою палату у лікарні, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.