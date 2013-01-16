«Злісні прогульники» Ємець та Іванющенко кивають на недосвідченість і хворобу

Леонід Ємець запевнив "Комерсант-Україна", що рейтинг, складений на основі письмової реєстрації депутатів, некоректний.

"Я був на засіданнях, але через брак досвіду просто не реєструвався письмово. Знаєте, як буває, пішли всі з кулуарів в зал, і я пішов, - пояснив парламентарій. - Подивіться краще, коли я голосував. Це вимагає особистої присутності в залі, адже картка завжди зі мною, і ми в "Батьківщині" не голосуємо один за одного".

Дані парламентського сайту дійсно підтверджують, що пан Ємець голосував на половині засідань ВР. Утім, відомості про присутність депутата в Раді 25 грудня, 10 та 11 січня у парламентській базі відсутні.

Юрій Іванющенко, який працює у ВР вже друге скликання, не міг списати відсутність своєї письмової реєстрації на недосвідченість; тим не менш він також заявив про некоректність його згадки в антирейтингу "Опори".

"Я був на лікарняному, та й то один день всього. Який же я злісний? Минулого року я був на всіх засіданнях, а в цьому році пропустив одне. Дату не пам'ятаю", - заявив народний депутат.

Тим часом дані системи "Рада" свідчать, що пан Іванющенко справно брав участь майже у всіх голосуваннях - навіть у той день, коли він, за власним визнанням, перебував на лікарняному і не відвідував сесійну залу.

У цілому ж, за відомостями "Опори", найбільш дисциплінованою фракцією стала "Свобода" - письмова реєстрація депутатів цієї фракції склала 99%. У представників УДАРу та Компартії цей показник склав 96%, Партії регіонів - 88%, "Батьківщини" - 87%, групи нефракційних депутатів - 84% засідань.