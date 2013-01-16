Тюремники ознайомили Луценка з листом від клініки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Як поінформували в ДПтС, сьогодні, 16 січня, керівництвом Менської виправної колонії (№91) було ознайомлено Ю.Луценка (під підпис) в присутності його захисника Ірини Луценко з листом від Київської універсальної медичної клініки «Оберіг» про готовність цього закладу прийняти Ю.Луценка 21 січня.

З боку пенітенціарної служби будуть вжиті відповідні заходи для етапування Ю.Луценка до медзакладу, запевнили в прес-службі.

Як повідомлялося, прес-секретар «Народної самооборони» Лариса Сарган прогнозувала, що Ю.Луценка, скоріш за все, вже 17 січня перевезуть у приватну клініку в Києві, де прооперують.

«Ми передбачаємо, що 17 січня його вивезуть із колонії. Всі деталі щодо лікаря й операції нам досі невідомі. Післяопераційна реабілітація, за словами лікарів, повинна зайняти декілька тижнів, аби уникнути загрози внутрішньої кровотечі, - сказала вона. - Але це вже воля не наша, а тюремників, на жаль».