Тягнибок лякає кнопкодавів Євросудом і нагадує їм про суддю Волкова

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання, чи не збирається опозиція добиватися визнання недійсними, зокрема, мовного закону, Харківських угод тощо.

О.Тягнибок нагадав, що днями Європейський суд ухвалив рішення щодо судді Верховного суду України Олександра Волкова, який апелював до європейських інстанцій щодо незаконного рішення парламенту, який проголосував за звільнення судді чужими картками. Європейський суд задовольнив скаргу судді О.Волкова.

О.Тягнибок наголосив, що прецедент з суддею О.Волковим є дуже гарним для України.

Народний депутат зауважив, що судова тяганина є дуже тривалою і може тривати роками.

“Але ідея щодо можливого оскарження не одного законопроекту, який незаконно тут був ухвалений, дуже гарна... Ми не виключаємо, що такі позовні заяви будуть подані найближчим часом”, - сказав він.