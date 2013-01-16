Табачник видав наказ про конкурс «Лукомор’я» - щоб більше вчили російську

Відповідний наказ Міносвіти (від 03.12.2012 № 1378), яким затверджено Правила проведення цього конкурсу, зареєстровано в Мін’юсті (25 грудня 2012 р. за № 2160/22472). Текст документу розміщений на сайті Верховної Ради.

У Правилах вказується, що конкурс “Лукомор’я” проводиться з метою популяризації серед учнівської молоді знання мов, активізації та актуалізації вивчення російської мови в навчальних закладах; підвищення рівня знань з російської мови; розвитку дослідницьких здібностей учнів; підтримки та підвищення ефективності роботи вчителів російської мови”.

Основними завданнями конкурсу є, зокрема, підвищення інтересу учнів до вивчення російської мови та культури; поглиблення та структурування знань учнів з російської мови; створення підґрунтя у підготовці до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови; залучення широкого кола сільської молоді до активної участі в інтелектуальних змаганнях з російської мови; активізація позакласної та позашкільної роботи з вивчення російської мови тощо.

Проведення конкурсу покладено на Донбаський державний педагогічний університет спільно з базовою організацією, яку визначає Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Організація та проведення конкурсу, нагородження його учасників здійснюються за рахунок коштів, не заборонених законодавством.

Для організації проведення конкурсу утворюється організаційний комітет та координаційна рада. Наукове керівництво конкурсом здійснює методична комісія, яка створюється на базі Донбаського державного педуніверситету. На місцях конкурс проводять координатори.

У Правилах проведення конкурсу “Лукомор’я” детально розписано — хто має право брати в ньому участь, порядок, процедура та терміни його проведення, порядок підбиття підсумків.

Зокрема, конкурс планується проводити щороку до 1 березня, а оприлюднення результатів планується до 1 червня.

Конкурс проводиться в один день в усіх регіонах України за єдиними завданнями для кожної вікової категорії. Точна дата проведення конкурсу оголошується оргкомітетом. Конкурс триває 75 хвилин - час на виконання завдань без урахування тривалості інструктажу.

Щодо змісту та структури завдань, то вказується, що учаснику пропонується 30 тестових завдань з російської мови, які мають 3 рівні складності. До кожного із завдань пропонується чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

Учні, які показали найкращі результати, отримують дипломи переможців. Інші учні отримують дипломи учасників. Кожний учень, який бере участь у конкурсі, отримує інформаційний збірник «Лукомор’я» або іншу друковану продукцію з логотипом конкурсу. Для учнів, які постійно беруть участь у конкурсі та показують високі результати, можуть бути організовані додаткові заохочувальні заходи (літні школи, екскурсії тощо).

Наказ про проведення конкурсу “Лукомор’я” набере чинності з дня його офіційного опублікування.