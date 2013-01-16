Табачник: Міносвіти не має наміру скасовувати ЗНО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам міністр освіти та науки, молоді та спорту Дмитро Табачник.

"Ми продовжуємо вдосконалити тестування й, принаймні, на рівні Державного центру оцінювання, на рівні колегії міністерства ніхто (не говорить) про якісь революційні новації, щоб щось скасовувати, щось ламати", - сказав Д.Табачник.

Він підкреслив, що умови проведення тестування були зареєстровані в Міністерстві юстиції ще в жовтні минулого року, й це було зроблено для того, щоб умови проведення ЗНО були стабільними й незмінними, щоб майбутній абітурієнт міг як мінімум півроку спокійно готуватися до тестування.

Д.Табачник розраховує, що жодна норма умов прийому до вишів і тестування не буде змінена протягом року.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Верховної Ради Ігор Калєтнік заявив, що система зовнішнього незалежного оцінювання себе не виправдала, і щоб остаточно не втратити якість освіти, українським вищим навчальним закладам потрібно повернутися до практики прийому вступних іспитів.