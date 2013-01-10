У Раді хочуть скасувати зовнішнє тестування

Поки українські абітурієнти записуються на тести ЗНО (реєстрація стартувала 4 січня), їх ефективність поставили під питання. Так, перший віце-спікер Ради Ігор Калетник (КПУ) хоче ініціювати парламентські слухання з цього питання, повідомляє Сегодня.

На його думку, якість освіти з моменту введення системи ЗНО погіршилася. Політик закликає повернутися до складання вступних іспитів: «Це стимулює молодь здобувати глибокі знання з конкретної професії, а не шукати в інтернеті відповіді на тести і вчити їх напам'ять».

Комітет з освіти ВР вже сьогодні запропонує ініціювати слухання з цього питання, сказав нам секретар комітету і однопартієць Калетника Олександр Зубчевський: «Я цю ініціативу підтримую. Вона ж не виникла на голому місці. До нас надходить багато критики ЗНО і від керівництва вузів, і абітурієнтів. Система тестування в нинішньому вигляді себе не виправдала. Але різко відміняти її не будуть: потрібно провести слухання, послухати експертів і прийняти оптимальне рішення».

У Міносвіти ініціативу депутатів коментують стримано. «Давайте дочекаємося слухань і вислухаємо думки експертів», - повідомили нам у прес-службі МОН. А ось відповідальний секретар Ради ректорів вищих навчальних закладів України та екс-глава департаменту вищої освіти МОН Ярослав Болюбаш проти скасування тестів: «Абітурієнти зараз можуть вступити відразу в 5 вузів, у них є вибір, цього віднімати не можна. Що стосується якості самих тестів - так, їх потрібно вдосконалювати. Але навіть у США, де недавно відзначили 100-річчя введення тестів, є проблеми з їх якістю. Адже вимоги до них ускладнюються з кожним роком. Крім того, уявіть, раптом повернуть іспити - сотні тисяч абітурієнтів з'їдуться до Києва, і де їм жити? Та й система тестів на 99,9% оцінює об'єктивно, а іспити - це суб'єктивізм, купа нервів, сліз і часу...».

Очікується, що цього року участь у ЗНО візьмуть 311,5 тис. чоловік. Це вже 6-е тестування в історії країни. Як і в минулому році, анкету-заяву можна завантажити з сайту Українського центру оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua). Предметів для здачі буде 14, включаючи іноземні мови і новий предмет - зарубіжну літературу. Як і раніше, здавати можна не більше 4 предметів.

З нововведень - цього року абітурієнти, які закінчили школу за кордоном, зможуть складати тести з усіма, а не тільки в додаткову сесію. Також в цьому році зменшили кількість тестових завдань з деяких предметів. У тестах з фізики, наприклад, тепер 34 питання замість 36, а час на виконання залишилося тим же (180 хвилин). Завдань з всесвітньої історії та історії України буде 55 замість 60, але на їх виконання відведуть всього 135 хвилин замість 150. Жорсткіше обіцяють боротися зі списуванням - взяти з собою на тести мобільник або інший пристрій, щоб підглянути відповідь, не вдасться: металошукачі і відеокамери поставлять в кожному пункті здачі тестів.