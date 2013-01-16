МЗС України відреагувало на вибухи в Сирії

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це йдеться в заяві міністерства.

«В Україні з глибоким занепокоєнням сприйняли останні повідомлення про загибель понад 80 людей у результаті вибухів в університеті міста Алеппо (Сирійська Арабська Республіка). Хто б не стояв за цим жахливим злочином, його слід розглядати як чергову спробу ще більше дестабілізувати ситуацію та поглибити розкол у сирійському суспільстві», - йдеться в заяві.

Виходячи з необхідності розв’язання сирійської кризи виключно політико-дипломатичними засобами, Україна вкотре закликає всі сторони конфлікту в Сирії до припинення насильства і пошуку взаємоприйнятних компромісів.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня, у перший день зимової екзаменаційної сесії у вишах Сирії, терористи обстріляли університетське містечко в Алеппо. Як повідомив губернатор провінції Мухаммед Вахід Аккад, у навчальний корпус та гуртожиток були випущені дві ракети з північного району Лірамун. Завдано збитків будівлі факультету образотворчого мистецтва та архітектури.

Загинули 82 людини, включаючи студентів і біженців, які знайшли притулок на території навчального закладу. Поранення отримали понад 160 осіб. Ректорат змушений перервати сесію.