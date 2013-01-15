Терористи обстріляли ракетами студмістечко в Сирії: більше 80 загиблих

У перший день зимової екзаменаційної сесії у вузах Сирії терористи обстріляли університетське містечко в Алеппо. Як повідомив губернатор провінції Мухаммед Вахід Аккад, у навчальний корпус та гуртожиток були випущені дві ракети з північного району Лірамун. Заподіяно збитків будівлі факультету образотворчого мистецтва та архітектури.

Про це повідомляють РІА «Новости».

Загинули 82 людини, включаючи студентів і біженців, які знайшли притулок на території навчального закладу. Поранення отримали понад 160 осіб. Ректорат змушений перервати сесію.