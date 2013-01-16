Королевська взялася за голову від реформ Тігіпка

Міністерство соціальної політики України ініціює створення робочої групи, яка займеться переглядом і удосконаленням підходів у роботі Пенсійного фонду України (ПФУ). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінсоцполітики з посиланням на міністра Наталію Королевську.

За її словами, дефіцит Пенсійного фонду за підсумками 2012 року перевищив 27 млрд грн, а запланований дефіцит ПФУ в 2013 році становить 21,8 млрд грн. «Так далі продовжуватися не може. Ми створюємо робочу групу для зміни підходів у роботі Пенсійного фонду», - заявила Н.Королевська.

Вона також звернула увагу, що дефіцит Пенсійного фонду зберігається зокрема через неспроможність проведеної пенсійної реформи. А крім того, він робить неможливим упровадження другого етапу пенсійної реформи.

«Я вважаю, що пенсійна реформа неефективна», - сказала міністр.

Як повідомляв УНІАН, пенсійна реформа в Україні стартувала у жовтні 2011 року. Передбачалося, що в результаті її упровадження вже до кінця 2012 року Україна зможе вийти на бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду. Проте у травні 2012 року при перегляді бюджету ПФУ на другу половину 2012 року Кабмін збільшив дефіцит бюджету фонду з 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн, збільшивши доходи ПФУ з 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, видатки - з 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.

Нагадаємо, що з 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, до 1 грудня 2013 року розмір мінімальної пенсії зросте до 949 грн.