Янукович зробив Міноборони ще інтернаціональнішим

Янукович звільнив заступника міністра оборони і призначив нового.

Президент України Віктор Янукович звільнив Дмитра Пляцука з посади заступника міністра оборони України. Відповідний указ від 16 січня розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим своїм указом Віктор Янукович призначив на це місце Бабенка Артуро Франциско. Як повідомляє Українська правда, Артуро Бабенко працював заступником голови Севастопольської міської держадміністрації. Він народився 12 серпня 1962 року на Полтавщині. Має іспанське коріння по батьківській лінії.

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