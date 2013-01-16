Тюремники обіцяють назвати дату, коли відпустять Луценка в Київ

У Державній пенітенціарній службі України обіцяють, що у п’ятницю розкажуть, коли екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка вивозитимуть до київської лікарні на операцію.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар голови ДПтС Ігор Андрушко.

“Наразі будь-якої іншої інформації на сьогодні у мене немає, але у п’ятницю, думаю, ми розповімо”, - сказав він.