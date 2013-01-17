Льовочкін: кожен, хто звернувся до Президента, має отримати відповідь

Про це сказав глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна», повідомляє прес-служба Президента України.

«Оптимізація структури Адміністрації покликана забезпечити виконання низки ключових завдань, визначених Президентом України. По-перше, це реалізація його соціальних ініціатив. По-друге, підвищення ефективності комунікацій глави держави з суспільством. І, по-третє - розвиток гуманітарних і соціальних аспектів роботи державної влади», - розповів С.Льовочкін.

Зокрема, він наголосив, що ухвалено рішення посилити роботу Головного управління з питань реформування соціальної сфери та Управління з питань звернень громадян.

За словами глави Адміністрації, кількість громадян, які звернулися до Президента України, зросла з 213 тис. 29 у 2009 році до 766 тис. 806 у минулому, при тому, що штат управління з роботи зі зверненнями громадян у 2009 році становив 34 людини, а у 2012 році - 27.

«Кожен, хто звернувся, має отримати відповідь», - наголосив він.

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С.Льовочкін повідомив, що для підвищення якості роботи зі зверненнями громадян України до глави держави Управління з питань звернень громадян увійшло в підпорядкування заступнику глави Адміністрації Президента Сергію Ларіну, який також займається питаннями регіональної та кадрової політики.

За словами С.Льовочкіна, під керівництвом С.Ларіна буде й Головне управління з суспільно-політичних питань.

Крім того, за його словами, щоб поліпшити поінформованість громадян про діяльність глави держави й Адміністрації Президента України, окремі підрозділи об'єднані в Головне управління прес-служби і комунікацій.