«Батьківщина» погрожує всеукраїнською акцією непокори

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

«Об’єднана опозиція «Батьківщина» висловлює свою солідарність та повністю підтримує дії своїх політичних соратників – народних депутатів Олександри Кужель, Людмили Денісової та Тетяни Слюз, які приєдналися до акції громадянської непокори Юлії Тимошенко.

Їх мужній вчинок вже продемонстрував всій Україні та світу, що ніхто не має права безкарно і цинічно знущатися над жінками та їхньою гідністю, навіть якщо вони перебувають в ув’язненні та є політичними опонентами нинішнього злочинного та антиукраїнського режиму Януковича», - наголошується у заяві.

«Батьківщина» вимагає від влади негайно виконати всі вимоги учасників акції громадянської непокори: припинити «незаконне відеоспостереження в палаті Юлії Тимошенко, відсторонити чоловіків від відеонагляду, припинити постійні принизливі особисті обшуки та огляди, забезпечити законне право лідера опозиції на телефонні дзвінки. Виконання цих вимог повинно поширюватися не лише на Юлію Тимошенко, але й на всіх жінок, які перебувають в ув’язненні».

У протилежному випадку Об’єднана опозиція «Батьківщина» по всій Україні організує масові акції громадянської непокори і солідарності із Ю.Тимошенко та жінками-депутатами, які приєдналися до неї.

«Ми також звертаємося до всіх міжнародних організацій, ОБСЄ, ЄС, Європарламенту, ПАРЄ з вимогою дати належну оцінку грубому порушенню прав і свобод жінок-ув’язнених в Україні, зокрема, прав і свобод лідера української опозиції Юлії Тимошенко», - наголосили у «Батьківщині».

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України В.Януковича вона наголосила на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій. Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”. Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір "настільки, наскільки вистачить сил і життя" спробам примусово доставити її до суду.

Також Ю.Тимошенко відмовилася повертатися в свою палату у лікарні, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.

Учора, 16 січня, народні депутати України від опозиції О.Кужель, Л.Денісова і Т.Слюз прибули до лікарні і заявили, що залишатимуться разом з Ю.Тимошенко, доки її вимоги не будуть задоволені.