Керівництво Криму висловило подяку командуванню військ США

11 червня в аеропорту «Сімферополь» голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО зустрівся з командуванням контингенту військовослужбовців США з нагоди їхнього повернення до місць постійної дислокації. На зустрічі також був присутній голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКИДА.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході зустрічі А.ГРИЦЕНКО висловив командуванню військового контингенту подяку за розуміння суспільно-політичної ситуації, що склалася в Криму у зв`язку з підготовкою до проведення тактичних навчань «Сі Бриз-2006».

Голова кримського парламенту відзначив, що протестні настрої населення стали наслідком непродуманих дій з боку Міністерства оборони України і Міністерства закордонних справ, які проігнорували необхідність своєчасного інформування і роз`яснення мети і завдань цих навчань кримським органам влади і широким верствам громадськості.

Голова ВР АРК підкреслив, що в ситуації, що склалася, військові діяли відповідно до раніше підписаних міжнародних угод про проведення навчань. Керівник парламенту автономії зазначив, що такі заходи повинні проводитися в суворій відповідності з чинним законодавством України і лише після ухвалення відповідних нормативних актів органами влади країни.

«Ми сподіваємося, – підкреслив А.ГРИЦЕНКО, – що з того всього, що відбулося в Криму, вищі військові урядовці України винесуть правильні уроки і надалі розвиватимуть військове партнерство з США та іншими країнами НАТО гласно і на принципах, зрозумілих широкій громадськості країни».

Командування військового контингенту США з розумінням поставилося до необхідності перенесення навчань у зв`язку з ситуацією, що склалася в Автономній Республіці Крим, і подякувало голові Верховної Ради Криму за сказане.

Як повідомлялося раніше, А.ГРИЦЕНКО не виключав можливості перенесення навчань «Сі Бриз-2006» у зв`язку із загостреною суспільно-політичною ситуацією в Криму, викликаною підготовкою до їхнього проведення.