Луценка привезли у Київ на день раніше

Про це УНІАН повідомила дружина засудженого екс-міністра Ірина Луценко.

«Юру сьогодні вдень вивезли до київської клініки. Я якраз їхала в колонію, щоб отримати дозвіл на зустрічі з ним у лікарні і біля Чернігова зустріла кортеж зі спецмашин. Пізніше вже в колонії мені повідомили, що Юру вивезли до Києва», - сказала І.Луценко.

За її словами, вона зараз перебуває в черговій частині колонії, однак не може отримати дозволу на зустрічі з чоловіком в лікарні, оскільки, як з’ясувалось, сьогодні в колонії немає керівництва, а також відповідальних осіб, уповноважених надавати подібні дозволи.

«Є тільки черговий, який сказав, що до його повноважень входить лише надання дозволів на короткострокове побачення на території колонії. Таким чином, мені доведеться завтра знову їхати в колонію для отримання відповідного дозволу», - зазначила дружина екс-міністра.

Водночас, звертаючись до ЗМІ та політиків, вона наполегливо попросила не ствроювати ажіотажу на території цієї лікарні. Оскільки, як пояснила І.Луценко, в Державнй пенітенціарній службі її попередили, що в разі порушення правопорядку як на території лікарні так і в ній, Ю.Луценка буде знову етаповано до колонії.

Раніше прес-служба Державної пенітенціарної служби повідомляла, що Луценка буде етаповано до лікарні "Оберіг" 21 січня.