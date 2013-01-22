Власенко не розуміє, чому в «не політичній» справі Кузьмін зустрічається з послами
Постійні закордонні вояжі та зустрічі з послами західний країн першого заступника генпрокурора викликають здивування і самі наштовхують на думку про політичний характер справ проти Тимошенко і Луценка.
Про це заявив захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко в ефірі телеканалу ICTV.
"Мене дивує те, що перший заступник генерального прокурора у тій справі (справа Тимошенко - УНІАН), яку він нібито визначає не політичною, робить якісь коментарі, їздить по всьому світу, зустрічається з послами, роз’яснює їм: люди, це не політична справа. Якщо це справа не політична, то навіщо ти їздиш до послів? Навіщо з ними зустрічаєшся? Проводь слідство в тиші, не виступай", - висловив здивування Власенко.
Власенко обурило теж постійне порушення прокурором і президентом презумпції невинності.
"Я не розумію прокурора, який не розуміє, що таке презумпція невинності. Він вже каже, що Тимошенко - вбивця. І це вся ідеологія цього прокурора. І не тільки прокурора. Це вже президент виходить до іноземних ЗМІ і каже: Тимошенко брала участь у вчиненні вбивства", - обурився захисник екс-прем’єра.