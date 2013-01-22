Яценюк: Опозиція має голоси для позачергової сесії 30 січня

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу лідер Об’єднаної опозиції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

“Що стосується дати проведення позачергового засідання ВР, то, згідно з законом про регламент Верховної Ради України, голова парламенту має 7 днів на скликання відповідної позачергової сесії. Оскільки нам сьогодні видали підписні листи, то, я думаю, що до кінця сьогоднішнього-завтрашнього дня ми передамо ці підписи, і все залежатиме від голови парламенту”, - сказав А.Яценюк.

На тему: «Батьківщина»: Керівництво ВР саботує проведення позачергової сесії

Він наголосив, що якщо керівництво парламенту буде і надалі зволікати зі скликанням позачергової сесії, то опозиція буде “допомагати їм скликати сесію якомога швидше”. “Орієнтовна дата була 29, але у зв’язку із затримкою видачі підписних листів вона вже перенеслась на 30”, - наголосив А.Яценюк.

В той же час він зазначив, що опозиційні сили мають 150 голосів для проведення позачергової сесії. “Порядок денний ми вже оприлюднили, порядок денний складений за пропозиціями всіх опозиційних фракцій. До цього порядку денного включені питання як створення тимчасових слідчих комісій щодо політичних переслідувань, так і заслуховування інформації не тільки генерального прокурора, але й міністра внутрішніх справ і голови Служби безпеки. Сьогодні весь правоохоронний блок став машиною по політичних знущаннях, і по політичних переслідуваннях. І перша - Юлія Тимошенко, хто потрапила під цей каток”, - наголосив А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня голова фракції «Батьківщина» А.Яценюк направив голові Верховної Ради Володимиру Рибаку листа, в якому опозиція вимагає проведення 29 січня позачергової сесії Верховної Ради України для створення ТСК з розслідування порушень Конституції при ув’язненні Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, розгляду питань про політичну відповідальність голів СБУ та МВС за участь правоохоронних органів у політичних переслідуваннях та про відставку генерального прокурора.