«Батьківщина»: Керівництво ВР саботує проведення позачергової сесії

Як вже повідомляв УНІАН, уранці 21 січня голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк направив спікеру Верховної Ради листа, в якому вимагає надати апарату ВР розпорядження на виготовлення підписних листів для збору підписів депутатів на підтримку проведення позачергової сесії та для висловлення недовіри генпрокурору. Він повідомив, що на позачерговій сесії опозиція пропонує, зокрема, створити тимчасову слідчу комісію з розслідування порушень Конституції при ув’язненні Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, розглянути питання про політичну відповідальність голів СБУ та МВС за участь правоохоронних органів у політичних переслідуваннях та про відставку генпрокурора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», в апараті парламенту опозиції так і не надано підписні листи для збору підписів. Це робиться умисно, аби перешкодити проведенню такої сесії або щоб перенести сесію на якомога пізніший термін.

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У заяві ВО «Батьківщина» також зазначається, що на Банковій та Грушевського чудово розуміють, що позачергова сесія - це передусім публічний майданчик для донесення опозицією своєї позиції як до українців, так і світової громадськості. Влада намагається замовчати тему політичних переслідувань та знущань над ув’язненою за політичними мотивами Юлією Тимошенко, незаконних та ганебних дій по відношенню до народних депутатів, які підтримували її в харківській лікарні.

«Але ми застерігаємо - перешкоджання в скликанні позачергової сесії владі не допоможе. Ми будемо вживати всіх заходів парламентського та непарламентського тиску, доносити свою позицію усіма можливими засобами», - зазначає прес-служба ВО «Батьківщина».