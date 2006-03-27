Тимошенко: Україні не потрібні посередники

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Україні не потрібні посередники в спілкуванні з питань поставок газу з Росією і Туркменістаном.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала на брифінгу в понеділок.

“Що стосується газових питань, я вважаю, що ніяких стресів абсолютно, в повному спокої, в повній безконфліктності ми повернемось до виконання стратегічних угод, які були між Росією і Україною, між Україною і Туркменістаном, і які мали довгостроковий характер. Нам не потрібні посередники для того, щоб спілкуватися стосовно питань газу з Росією і Туркменістаном. Ми можемо це робити напряму, на базі державного підприємства НАК ”Нафтогаз”,- сказала вона, відповідаючи на запитання журналістів чи буде вона наполягати на анулюванні укладеної в січні угоди з Росією про поставки газу.