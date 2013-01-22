У МЗС кажуть, що на нинішній сесії ПАРЄ про Україну не говоритимуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“За нашою інформацією, під час цієї сесії ПАРЄ розгляд будь-яких питань, пов’язаних з Україною, не передбачається”, - сказав Є.Перебийніс.

Водночас він зауважив, що планується розглянути доповідь Спеціального комітету ПАРЄ із спостереження за парламентськими виборами в Україні, яка розглядатиметься у контексті Звіту про роботу Бюро ПАРЄ за 2012 рік разом з доповідями зі спостереження за виборами в Грузії і Чорногорії.