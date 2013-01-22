У МЗС кажуть, що на нинішній сесії ПАРЄ про Україну не говоритимуть
14:20, 22 січня 2013Політика
785 0
Під час сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка проходить у Страсбурзі з 21 по 25 січня, за інформацією МЗС України, розгляд питань, пов’язаних з Україною, не передбачається.
ПАРЄ про Україну не говоритиме / Фото: Panorama.am/ru
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
“За нашою інформацією, під час цієї сесії ПАРЄ розгляд будь-яких питань, пов’язаних з Україною, не передбачається”, - сказав Є.Перебийніс.
Водночас він зауважив, що планується розглянути доповідь Спеціального комітету ПАРЄ із спостереження за парламентськими виборами в Україні, яка розглядатиметься у контексті Звіту про роботу Бюро ПАРЄ за 2012 рік разом з доповідями зі спостереження за виборами в Грузії і Чорногорії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter